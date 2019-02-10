СК выяснит обстоятельства задержания водителя на трассе "Волга" под Владимиром

ТАСС, 10 февраля. Управление Следственного комитета по Владимирской области проводит проверку обстоятельств задержания полицейскими водителя автомобиля на трассе М-7 "Волга", сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

В социальных сетях ранее появились видеозаписи, на которых полицейские для задержания перегородили дорогу машинами обычных граждан. В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС заявили, что движение было просто перекрыто. Тем не менее ведомство проведет служебную проверку обстоятельств задержания, также в регион направлена комиссия Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"Детально изучаются действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следствием также дается оценка ситуации, связанной с обстоятельствами применения насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что у полиции запрошены видеозаписи и материалы дела, в ближайшее время будут опрошены очевидцы происшествия.

Как сообщали ранее в полиции, в субботу водитель Skoda Rapid, ехавший по трассе "Волга" в сторону Москвы, проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться, выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. По ходу движения иномарка совершала опасные маневры и столкнулась с четырьмя автомобилями, в результате этих ДТП никто не пострадал. За рулем автомобиля, рассказали в полиции, оказался 29-летний таксист из Волгограда, не раз привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения, лишавшийся прав. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявили, причина опасного поведения мужчины выясняется, добавили в пресс-службе регионального управления МВД.