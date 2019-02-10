Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из загоревшегося двухэтажного многоквартирного деревянного дома в Алапаевске Свердловской области 23 человека, в том числе одного ребенка. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По предварительной информации, пожар возник в одной из квартир на втором этаже и по деревянным перекрытиям перешел на кровлю, площадь пожара составила 300 кв. м. Пожарными из горящей квартиры были спасены два человека, они были госпитализированы с отравлением продуктами горения, после осмотра медиками были отпущены домой. Из горящего дома по лестничным маршам были эвакуированы 23 человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожар ликвидирован, эвакуированные жители временно разместились у родственников. "С огнем боролись 13 единиц пожарной техники, 34 человека, причина пожара устанавливается. Завтра в администрации города состоится встреча с жителями, где будет решаться вопрос о предоставлении временного жилья и оказании помощи", - добавили в пресс-службе.