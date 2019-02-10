В Сахалинской области произошли 11 землетрясений за выходные дни

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали за субботу и воскресенье в районе Курильских островов 11 землетрясений магнитудой до 4,8. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Наиболее сильное [землетрясение] имело магнитуду 4,8 [с очагом] на глубине 117 км у побережья Шикотана и Итурупа Большой Курильской гряды. Ощутимость составила два-три балла. Еще восемь землетрясений с магнитудами до 3,5 зарегистрировали также у побережья Шикотана и Итурупа. На северных Курилах зафиксировано два землетрясения магнитудой до 4,2", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, жители Курил ощутили только подземные толчки магнитудой 4,8. Разрушений и повреждений землетрясения не вызвали, угрозы населению нет.