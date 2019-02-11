Акула напала на мужчину во время подводной рыбалки у побережья Австралии

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Большая белая акула напала на 25-летнего мужчину в ночь на понедельник у берегов острова Грут-Айленд. Как сообщает электронная версия австралийского таблоида NT News, пострадавший доставлен в Королевский госпиталь Дарвина.

По данным издания, хищник атаковал мужчину во время подводной рыбалки. На помощь пострадавшему пришли его друзья, которые помогли ему выбраться из воды и вызвали спасателей. После чего мужчину на вертолете доставили в госпиталь.

Его жизнь вне опасности, однако, по словам медиков, ему предстоит длительное лечение.

После инцидента служба спасения региона Северная территория закрыла все пляжи у берегов острова Грут-Айленд.