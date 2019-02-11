В Москве задержали мужчину, выбросившего в мусорный контейнер тело убитой им женщины

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который забил женщину до смерти и выбросил ее тело в мусорный контейнер в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержан безработный 1972 года рождения, приезжий из Чувашии, который изобличен в том, что в ссоре деревянным бруском нанес несколько ударов женщине, от чего она и скончалась", - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

В пресс-службе московской полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.