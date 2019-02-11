Вторая с начала года мусорная свалка загорелась в окрестностях Читы

ЧИТА, 11 февраля. /ТАСС/. Свалка мусора загорелась в окрестностях Читы, пожарные сдерживают распространение тления, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре на полигоне в районе села Засопка (пригород Читы - прим. ТАСС) поступило в воскресенье в 22:00 (16:00 мск). На месте происшествия работают сотрудники МЧС и "Забайкалпожспаса" - они сдерживают распространение тления. Открытого горения нет, происходит тление мусора", - сказали в пресс-службе.

В региональном главке МЧС добавили, что пожар будут засыпать песком. Площадь пожара не уточняется, но угрозы для населения, по данным, ведомства нет.

Администрация Читы призвала жителей города не открывать форточки из-за дыма, идущего от пожара на свалке.

"Читинцам, живущим в районе проспекта Советов (Железнодорожный район Читы - прим. ТАСС), рекомендовано не открывать форточки, соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Это второй за последние две недели пожар на свалках с мусором в окрестностях Читы. С 29 января по 6 февраля полигон твердых бытовых отходов тушили в районе пригородного поселка Ивановка. Площадь пожара превышала 4 га. 31 января на территории полигона ввели режим чрезвычайной ситуации.

В новость были внесены изменения (09:03 мск) - добавлен комментарий администрации города.