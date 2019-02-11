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Два человека погибли в результате пожара в Волгоградской области

Причина пожара устанавливается

ВОЛГОГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в поселке Мирный в Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"[Погибли] два человека, взрослые, мужчина и женщина", - сказал собеседник.

На сайте ГУ МЧС по Волгоградской области появилась информация, что сообщение о пожаре в поселке Мирный поступило 11 февраля 2019 года в 04:43 местного времени. Пожар произошел в частном доме - в одной из комнат горели вещи. Пожарные ликвидировали горение в 05:15

"Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.

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