Два человека погибли в результате пожара в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в поселке Мирный в Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"[Погибли] два человека, взрослые, мужчина и женщина", - сказал собеседник.

На сайте ГУ МЧС по Волгоградской области появилась информация, что сообщение о пожаре в поселке Мирный поступило 11 февраля 2019 года в 04:43 местного времени. Пожар произошел в частном доме - в одной из комнат горели вещи. Пожарные ликвидировали горение в 05:15

"Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.