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В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика школы в Минской области

Еще два человека получили ранения. Сам подросток был задержан сотрудниками уголовного розыска

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Ученик средней школы в Столбцах (Минская область) нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам, в результате чего педагог и один из подростков скончались. Об этом сообщило МВД республики.

"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - отметили в милиции. 

Сам школьник был задержан. 

"Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Еще двое несовершеннолетних в больнице", - отметили в МВД. 

По данным милиции, сообщение о происшествии в средней школе №2 районного центра поступило в 8:05 (совпадает с мск). В указанную школу выехала следственно-оперативная группа и руководство УВД Минского облисполкома.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии, управлением СК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Осуществляется комплекс следственных действий по выяснению всех обстоятельств происшествия, отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем взято на личный контроль, заявили в комитете.

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