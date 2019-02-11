СМИ: число погибших от отравления контрафактным алкоголем в Индии достигло 116 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Число погибших из-за отправления контрафактным алкоголем в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии достигло к понедельнику 116 человек. Как сообщает газета Times of India, еще не менее 16 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 104 погибших.

По данным газеты, жители округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш блокировали в воскресенье на несколько часов местное шоссе, требуя немедленного наказания чиновников и дельцов, причастных к торговле некачественным алкоголем. Кроме того, толпы разгромили несколько лавок, торгующих спиртными напитками.

В минувший четверг жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактное спиртное. Многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Как затем выяснилось, в кустарно произведенном алкоголе, который пили собравшиеся, оказалась каустическая сода, аккумуляторный электролит, другие вредные химические примеси и даже транквилизаторы.

Полиция конфисковала более 9,2 тыс. литров спиртного в Уттар-Прадеше и более 1 тыс. литров в Уттаракханде. Задержано около 220 человек, подозреваемых в производстве и торговле некачественным алкоголем.