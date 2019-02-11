Ярошенко остается в американской тюрьме Данбери вопреки его просьбе о переводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме Данбери (штат Коннектикут), еще не переведен в другую тюрьму вопреки его просьбе о переводе из- за неоказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщила жена летчика Виктория Ярошенко.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство РФ в Нью- Йорке проверяет информацию СМИ о неоказании российскому летчику медицинской помощи и рассматривает возможность о его переводе. В ноябре 2018 года Ярошенко просил администрацию американской тюрьмы о медицинской помощи из-за зубных болей, в связи с которыми он испытывает проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу.

"Еще нет", - сказала Виктория Ярошенко, отвечая на вопрос о переводе Константина в другую тюрьму. По ее словам, самочувствие мужа не изменилось, представители консульства должны навестить летчика в среду.

Ранее она сообщала, что в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), где до лета 2018 года отбывал срок Ярошенко, летчику удалось добиться медицинской помощи, в том числе стоматологической.

Дело Ярошенко

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт- Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.