Суд смягчил приговор осужденному за взятки бывшему вице-губернатору Вологодской области

ВОЛОГДА, 11 февраля. /ТАСС/. Вологодский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю губернатора области Николаю Гуслинскому, приговоренному в ноябре прошлого года к восьми годам колонии со штрафом в 84,7 млн рублей за получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В связи с двукратным уменьшением суммы вменяемой Гуслинскому взятки ему назначено шесть с половиной лет колонии со штрафом в 39,5 млн рублей, сообщила ТАСС руководитель Объединенной пресс-службы судов Вологодской области Анастасия Красотина.

"Суд значительно смягчил приговор Гуслинскому, уменьшив срок содержания под стражей с восьми лет до шести с половиной лет, а штраф - до 39 млн рублей, приняв во внимание экспертную оценку полученной в виде взятки недвижимости", - сказала Красотина.

Согласно данным, размещенным в официальном аккаунте суда, при рассмотрении апелляционной жалобы защиты суд исключил из приговора получение взятки в виде финансирования строительства жилого дома и построек в Вытегорском районе. Суд апелляционной инстанции принял во внимание экспертную оценку стоимости объекта недвижимости (около 6 млн рублей), которая сопоставима с суммой наличных средств, внесенных Гуслинским и его семьей на строительство дома и построек (4,75 млн рублей), и стоимости предоставленных для строительства и благоустройства территории стройматериалов и оборудования (1,3 млн рублей).

Согласно экспертной оценке, уменьшена стоимость предметов взятки - квартиры в Вологде, гаража, автомобиля BMW. С учетом всего этого общая сумма взятки была уменьшена с 16,9 млн рублей до 7,9 млн рублей.

Вместе с тем суд удовлетворил представление государственного обвинителя и назначил Гуслинскому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на два года. В доход государства конфискована полученная Гуслинским в виде взятки трехкомнатная квартира в Вологде.

О деле бывшего вице-губернатора

Судом первой инстанции было установлено, что Гуслинский в 2012-2016 годах способствовал получению ООО "Вологодская ягода" коммерческих кредитов и бюджетных субсидий на 270,7 млн рублей, за что получил взятку на общую сумму 16,9 млн рублей от одного из руководителей компании несколькими частями, среди которых трехкомнатная квартира в Вологде стоимостью почти 6,2 млн рублей, гаражный бокс стоимостью 528,7 тыс. рублей, автомобиль BMW X3, а также предметы мебели, интерьера и бытовая техника.

Вологодский городской суд приговорил Гуслинского к восьми годам строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки: 84,748 млн рублей. В качестве предмета взятки у Гуслинского были конфискованы в доход государства автомашина BMW X3, гаражный бокс с кессоном, предметы мебели, интерьера и бытовая техника в квартире в Вологде, а также в жилом доме и строениях в Вытегорском районе.

Кроме того, с Гуслинского взысканы в доход государства 15,31 млн рублей в счет конфискации имущества в эквиваленте стоимости трехкомнатной квартиры и полученных им услуг имущественного характера. В качестве обеспечения исполнения приговора в части конфискации сохранен арест имущества и средства на банковских счетах экс-чиновника.

Сторона защиты настаивала на невиновности осужденного Гуслинского и просила отменить приговор. Приговор не устроил и сторону обвинения, гособвинитель не согласился с отказом конфискации трехкомнатной квартиры и строений в Вытегорском районе, а также с тем, что суд не наложил дополнительное наказание - запрет занимать определенные должности.