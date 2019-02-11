Гражданина Азербайджана застрелили при попытке незаконного перехода границы с Ираном

БАКУ, 11 февраля. /ТАСС/. Пограничники Азербайджана застрелили гражданина страны, пытавшегося незаконно перейти азербайджано-иранскую границу с территории Ирана. Об этом сообщила в понедельник Госпогранслужба (ГПС) республики.

"В ночь на 11 февраля на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гейтепе" на территории села Буравар Ярдымлинского района неизвестный пытался перейти границу с территории Исламской Республики Иран. Нарушителю был дан приказ остановиться и открыт предупредительный огонь в воздух. Однако он не подчинился приказу и стал убегать обратно в сторону Ирана. Пограничный наряд применил оружие, в результате нарушитель скончался на месте происшествия от полученного огнестрельного ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

Как отмечается, об инциденте были оперативно проинформированы иранские пограничники.

"Во время осмотра тела нарушителя при нем был обнаружен общегражданский паспорт на имя гражданина Азербайджана Зульфугара Сейфуллаева, 1968 года рождения", - указали в ГПС. На месте происшествия также найден прибор ночного видения.

Госпогранслужба и военная прокуратура ведут расследование.