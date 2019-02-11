Депутат заявил, что капитан "Норда" прошел "круги ада" при возвращении с Украины в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Капитану арестованного на Украине российского судна "Норд" Владимиру Горбенко на пути к возвращению в Россию пришлось преодолеть "круги ада". На полуострове рады его возвращению на родину, сообщил ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Ранее сообщалось, что капитан судна Владимир Горбенко вернулся с Украины в Крым.

"Очень здорово, что наш гражданин, крымчанин вернулся домой. Через мытарства, через то, что он прошел на Украине. Я думаю, что он еще больше закалился и понял, что происходит в той стране. Очень здорово, что он в семье, с детьми, женой, родными. Самое главное - что он в семье, что он с нами и что он уже прошел эти круги ада", - сказал Фикс.

По словам Фикса, он намерен встретиться с Горбенко.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы российской стороне в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.