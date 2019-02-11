В Ялте полиция задержала подозреваемого в ложных сообщениях об угрозе безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Ялты, подозреваемого в ложных сообщениях об утечках газа. Об этом в понедельник сообщается на сайте МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, 24 января житель Ялты сообщил в полицию о том, что в разных концах города происходят утечки газа из газопровода. Кроме того, мужчина угрожал поджечь, открыть сильнее газ и организовать дополнительные утечки газа, в ходе проверки эта информация не подтвердилась.

"В Ялте правоохранителями задержан гражданин, подозреваемый в ложных сообщениях об угрозе безопасности людей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из УМВД был установлен подозреваемый в совершении преступления, которым оказался 35-летний местный житель", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на допросе мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонил из хулиганских побуждений.

"Всего, по предварительным данным, гражданин подозревается в осуществлении девяти звонков с ложными сообщениями об угрозе безопасности людей", - добавили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (ч. 1 ст. 207 УК РФ).