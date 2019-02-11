Житель Кубани обнаружил авиабомбу времен ВОВ во время альпинистской тренировки

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Житель Кубани обнаружил фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной в труднодоступной горной местности во время альпинисткой тренировки в районе поселка Архипо-Осиповка. Снаряд уничтожили специалисты, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Боеприпас обнаружил местный экстремал, который совершал альпинистскую тренировку на труднопроходимой стороне горы Ёжик. Спускаясь по скалистому склону вдоль небольшого ручья, он увидел выступающий из земли металлический фрагмент снаряда и немедленно сообщил о находке пограничникам. Авиабомба ликвидирована", - говорится в сообщении ведомства.