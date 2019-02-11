Для арестованных в Кабо-Верде моряков из России будут искать деньги на адвокатов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Арестованным в Кабо-Верде российским морякам пока не предъявлено обвинение, для них будут искать деньги на оплату адвокатов, сообщили в понедельник ТАСС в Российском профессиональном союзе моряков.

Как сообщалось ранее, шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - более 9 т кокаина. 3 февраля стало известно, что власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму "Сан Мартиньш". По данным на 7 февраля, они оставались в статусе подозреваемых.

"Сейчас думаем, что с деньгами делать, где их брать. Под залог моряков никто не выпустит - сумма слишком большая. [Деньги нужны] на адвоката", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в настоящее время обвинение морякам не предъявлено. С ними работает адвокат, предоставленный на бесплатной основе властями Кабо-Верде. Однако в профсоюзе уверены, что россияне нуждаются в защитнике, который будет работать за отдельный гонорар.

По словам собеседника агентства, пока неизвестно, были ли моряки в курсе содержания перевозимого ими груза. "Если они знали, то это [им грозит] очень большой срок. Мы считаем, что они ничего не знали", - добавили в РПСМ.

Собеседник отметил, что на судне работали опытные моряки, капитану судна 69 лет.