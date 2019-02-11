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Студенты в Петербурге сделали ложное сообщение о готовящейся краже картины из Эрмитажа

Полиция провела с молодыми людьми профилактическую беседу
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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Представитель Государственного Эрмитажа обратился в полицию, обнаружив в книге отзывов и предложений запись о якобы готовящейся краже картины. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области, запись ради шутки оставили три студента.

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"В полицию Центрального района Санкт-Петербурга обратился представитель Государственного Эрмитажа с сообщением о том, что в книге отзывов и предложений неизвестными оставлена запись о том, что скоро якобы будет похищена картина. Ими оказались трое студентов магистратуры в возрасте от 24 до 26 лет, две девушки и один молодой человек. Они признались полицейским, что одна из девушек сделала данную запись ради шутки", - сказали в пресс-службе.

В управлении также отметили, что с молодыми людьми уже проведена профилактическая беседа.

Государственный Эрмитаж - один из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира, располагающийся в комплексе Зимнего дворца в центре Петербурга, который ежегодно принимает около 6 млн посетителей.

В последнее время тема, связанная с безопасностью исторического наследия, стала особо актуальной из-за совершенной 27 января кражи картины Архипа Куинджи "Ай- Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Похитителя Дениса Чуприкова задержали по горячим следам, картина была обнаружена на территории стройки в Подмосковье. На следующий день после ареста Чуприкова картина была передана музею.

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