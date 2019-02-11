Суд в Петербурге оштрафовал владельца банка "Гефест" по делу о нападении на оперативника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении владельца компании-оператора наружной рекламы "Руан" и банка "Гефест" Вячеслава Ананских, которого ранее обвинили в применении насилия в отношении представителя власти во время обысков. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Ананских в качестве наказания назначен штраф.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Вячеслава Ананских. <…> Ему назначен штраф в размере 90 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Осенью 2017 года в квартире у Ананских был проведен обыск в рамках уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности. По версии следствия, через банк "Гефест" с января 2013 по ноябрь 2016 года производилось незаконное обналичивание денежных средств за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы. В ходе обысков Ананских нецензурно выражался в адрес оперативников, а также ударил сотрудника УФСБ.