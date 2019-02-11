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СМИ: в аэропорту Бангкока погиб российский турист

44-летний мужчина упал с четвертого этажа. Он умер в больнице

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Российский турист умер после падения с четвертого этажа международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Об этом сообщила в понедельник газета Khaosod.

По данным полиции, 44-летний турист, который прибыл в Таиланд рейсом из Вьетнама, упал с четвертого этажа на второй около 01:00 по местному времени (21:00 мск воскресенья). Он был доставлен в больницу, где умер в районе 04:00 (00:00 мск).

Полицейские считают, что мужчина совершил самоубийство, но его мотивы все еще расследуют. Имя мужчины не раскрывается.

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