Колония просит ужесточить наказание священнику, осужденному за смертельное ДТП в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 февраля. /ТАСС/. Администрация колонии-поселения попросила городской суд Петрозаводска ужесточить наказание и перевести в колонию общего режима священника Ивана Петунова, который зимой 2015 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН России по Карелии, в колонии-поселении осужденный нарушает правила внутреннего распорядка и конфликтует с другими заключенными.

"Администрация ИК-9 в рамках полномочий, предусмотренных статьей 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, направила в Петрозаводский городской суд представление об изменении вида исправительного учреждения осужденному с колонии-поселения на колонию общего режима", - сказала представитель пресс-службы. По ее словам, священник признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, так как неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка колонии и конфликтовал с другими осужденным.

В пресс-службе горсуда Петрозаводска ТАСС сказали, что в суд поступили материалы об изменении вида исправительного учреждения, которое назначено Петунову по приговору суда. Представление колонии суд начнет рассматривать 5 марта в 10:40 мск.

Дело священника

Петрозаводский городской в 2016 году признал его виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Суд также обязал его выплатить двум родственникам погибшей по 500 тыс. рублей.

Как было установлено судом, утром 1 декабря 2015 года Петунов управлял автомобилем Skoda Fabia в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в Петрозаводске по Лесному проспекту с превышением скорости, он насмерть сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За несколько секунд до этого священник столкнулся с двумя автомобилями и скрылся с места аварии. Вину он признал частично, в содеянном раскаялся.

По данным ГИБДД, в крови священнослужителя храма святого великомученика и целителя Пантелеимона было обнаружено 0,77 промилле алкоголя при допустимой норме 0,16 промилле. Он лишен водительских прав. Карельская и Петрозаводская епархии запретила Петунову проводить богослужения до завершения следствия. Весной 2018 года Петрозаводский городской суд отказался удовлетворять ходатайство Петунова об условно-досрочном освобождении.