В Тульской области задержали муниципального чиновника по подозрению во взяточничестве

ТУЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудник администрации Одоевского района Тульской области задержан в среду по подозрению в получении взяток при заключении муниципальных контрактов с частной фирмой. На данный момент выявлены шесть эпизодов преступления, общая сумма незаконно полученных им средств превышает 140 тыс. рублей, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Заведующий одного из отделов администрации муниципального образования Одоевский район подозревается в совершении шести эпизодов получения взятки. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, чиновник с июля 2017 по апрель 2018 года получал деньги от заместителя директора коммерческих организаций за содействие при заключении контрактов. Фирма должна была выполнить огнезащитную обработку чердачных помещений и деревянных конструкций муниципальных зданий, при этом фактическая приемка работ не проводилась.

"Сумма каждого из контрактов не превышала 100 тыс. рублей. Общая сумма средств, которые незаконно получил начальник отдела администрации, составила более 140 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

В рамках предварительного расследования будут предприняты меры для возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, добавили в пресс-службе.