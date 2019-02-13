Главврач чувашского онкодиспансера получила два года колонии за причиненный ущерб больнице

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил в среду к двум годам колонии общего режима главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера в Чувашии, которая обвинялась в причинении ущерба медучреждению на сумму свыше 34 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры республики.

Установлено, что в период с января 2016 года по сентябрь 2017 года главный врач незаконно перечислила в коммерческие организации средства за приобретение незарегистрированного в Росздравнадзоре программного обеспечения для медицинских целей, которое в связи с этим было невозможно использовать по назначению. Она также организовала закупки медицинского оборудования для диспансера в 2017 и в 2018 годах по завышенным ценам.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 34 млн рублей. На имущество главного врача наложен арест.