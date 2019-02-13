Поезд сбил двух подростков на станции Водники под Москвой

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Электропоезд сбил двух подростков на станции Водники в подмосковном Долгопрудном, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Инцидент произошел на станции Водники Савеловского направления. Подростки переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, когда их сбил поезд. В результате один из них получил тяжелые травмы, а другой скончался", - сказали в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.