В парламенте Венесуэлы заявили о смерти 15 детей из-за употребления загрязненной воды

"В Ансоатеги из-за загрязнения воды скончались 15 детей, они голодали, их состояние оценивалось как тяжелое, - сказала депутат. - Водоснабжение не доходит до наших семей". Трансляцию выступления Брачо вел частный интернет-телеканал VPItv. В связи с трагедией в Ансоатеги член парламента подчеркнула необходимость скорейшего поступления в страну гуманитарной помощи.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес заявила, что она не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения. По мнению политика, речь идет о "загрязненной и отравленной химикатами еде, которая представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население".