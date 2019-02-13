{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

В парламенте Венесуэлы заявили о смерти 15 детей из-за употребления загрязненной воды

В связи с инцидентом в штате Ансоатеги член Национальной ассамблеи Нора Брачо подчеркнула необходимость скорейшего поступления в страну гумпомощи

КАРАКАС, 13 февраля. /ТАСС/. Употребление загрязненной воды стало причиной гибели 15 детей в штате Ансоатеги. Об этом сообщила в среду депутат Национальной ассамблеи (парламента) страны Нора Брачо.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"В Ансоатеги из-за загрязнения воды скончались 15 детей, они голодали, их состояние оценивалось как тяжелое, - сказала депутат. - Водоснабжение не доходит до наших семей". Трансляцию выступления Брачо вел частный интернет-телеканал VPItv. В связи с трагедией в Ансоатеги член парламента подчеркнула необходимость скорейшего поступления в страну гуманитарной помощи.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес заявила, что она не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения. По мнению политика, речь идет о "загрязненной и отравленной химикатами еде, которая представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население".

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
AFP: не менее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Македонии
Агентство Focus сообщает, что 30 человек доставили в больницы
Читать полностью