В Ингушетии горит строительный магазин

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Магазин строительных материалов горит в Малгобекском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В магазине строительных материалов произошло возгорание на площади 500 кв. м, пожар тушат 38 пожарных и 8 единиц техники. Причины пожара не известны, они будут установлены после ликвидации возгорания", - сказали в пресс-службе.

Как позднее уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, площадь возгорания возросла с 500 кв. м до 2 тысяч. "Горит 2 тыс. кв. м. Опасности перехода на другие здания нет, поскольку рядом нет никаких построек", - сказал собеседник агентства.

Горит магазин "Строймаркет". Он расположен возле трассы в сельском поселении Новый Редант. Жилых домов рядом с магазином нет. Пострадавших и погибших нет.

По данным сайта компании, "Строймаркет" - крупнейший в Ингушетии продавец строительных, отделочных, кровельных материалов, есть свои складские помещения. Компания занимается продажей строительных материалов оптом. В регионе расположено три магазина компании.

В новость были внесены изменения (1:00 мск) - добавлена информация о площади возгорания, о магазине