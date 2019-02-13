Руководитель "Забайкаллесхоза" задержан из-за мошенничества при тушении лесных пожаров

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники госучреждения задержаны в Чите по подозрению в мошенническом хищении 1,5 млн рублей, выделенных на ликвидацию лесных пожаров, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. Источник в силовых структурах региона уточнил ТАСС, что речь идет о руководителе "Забайкаллесхоза" Андрее Ремезове и его подчиненной.

О задержании Ремезова стало известно в среду. В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края подтвердили, что в здании регионального Минприроды и его подведомственной организации "Забайкаллесхоз" проводились обыски, изымались документы.

"По версии следствия, между государственным учреждением и предпринимателем, работающим в лесной отрасли, был заключен договор, согласно которому последний обязался осуществить работу, связанную с ликвидацией [лесных] пожаров. За данную услугу из бюджетных средств ему было перечислено, по предварительным данным, около 1,5 млн рублей. При этом фактически услуга оказана не была, а бюджетные средства были похищены", - заявили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

В 2018 году пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта и продолжался до начала октября. Всего в регионе возникло 659 лесных пожаров, их общая площадь составила 350 тыс. га, что значительно ниже среднемноголетних значений по Забайкальскому краю. Вдвое сократилась и сумма ущерба, нанесенного лесными пожарами, она уменьшилась до 54 млн рублей.