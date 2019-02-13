В генконсульстве РФ в США сообщили о планах Ярошенко добиваться перевода в другую тюрьму

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Дипломаты РФ посетили российского летчика Константина Ярошенко в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), он уведомил их о намерении просить о переводе в другое исправительное учреждение. Об этом сообщило в среду в Facebook генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

Как отметили в дипмиссии, в тюрьме, где содержат россиянина, "ранее произошли волнения среди заключенных". "Россиянин оценил свое самочувствие как удовлетворительное, хотя у него и сохраняются многочисленные жалобы медицинского характера из-за хронических заболеваний. Свое участие в имевших место беспорядках категорически отрицает", - констатируется в заявлении.

Как сообщили в генконсульстве, Ярошенко "подтвердил, что планирует обратиться с ходатайством о его переводе в другую тюрьму в целях улучшения условий содержания под стражей". "Держим ситуацию на контроле, продолжим оказывать россиянину всю необходимую консульскую помощь, будем добиваться обеспечения его медицинским обслуживанием", - подчеркнули дипломаты.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов ранее сообщил ТАСС, что администрация тюрьмы в Данбери безосновательно заподозрила россиянина в причастности к организации акции протеста среди заключенных, ему может грозить наказание. Ярошенко в связи с этим вызывали в пенитенциарном учреждении на допрос.

Дело Ярошенко

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков заподозрили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в Бруклине, а затем - в тюрьму в Данбери.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.