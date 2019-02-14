Более 150 домов и 12 соцучреждений в Хабаровске отключили от теплоснабжения из-за аварии

ТАСС, 14 февраля. Авария произошла на тепломагистрали в Хабаровске, в результате которой от теплоснабжения отключен 151 жилой дом и 12 соцучреждений, сообщает в четверг пресс-служба филиала "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК".

"Накануне поздно вечером энергетики зафиксировали повреждение на теплотрассе в районе домов № 134-136 по ул. Тихоокеанской. Сегодня утром на этом участке приступили к восстановительным работам, которые ориентировочно продлятся до 19:00 (12:00 мск) текущего дня. На время устранения повреждения от теплоснабжения отключены: 151 жилой дом и 12 соцучреждений", - говорится в сообщении.

Среди попавших под отключение 116 домов являются многоквартирными и 35 - частными. Также, среди оставшихся без тепла социальных объектов пять школ, три детских садика и три больницы.

Оперативно уточнить количество людей, попавших под отключение в ДГК а также в мэрии Хабаровска ТАСС не смогли.

В четверг утром температура наружного воздуха в Хабаровске составляет минус 16 градусов, но постепенно повышается. По прогнозу воздух должен прогреться до минус 5 градусов днем.