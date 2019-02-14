УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Хлопок произошел в квартире дома в Улан-Удэ, по предварительной информации, при изготовлении наркотических средств. В пресс-службе МВД Бурятии сообщили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

"Поздно вечером в среду в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. В результате происшествия пострадавших нет, повреждены двери квартиры и стеклопакет", - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, в квартире на первом этаже жилого дома произошел хлопок при изготовлении наркотических средств. "Мужчина попытался закурить в помещении при скопившихся парах растворителя", - сказали в пресс-службе.

Мужчина, занимавшийся противоправной деятельностью, с места происшествия скрылся до приезда полицейских, ведется его розыск.