Почти сотню коррупционеров выявили в Забайкалье в 2018 году

ЧИТА, 14 февраля. Правоохранительные органы Забайкальского края выявили в 2018 году 94 коррупционера, две трети преступлений совершены ими в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщил в четверг прокурор края Василий Войкин.

"Общими усилиями правоохранительных органов Забайкальского края в совершении преступлений изобличены 94 коррупционера. Выявлено 25 фактов получения взяток, более половины в составе организованной группы, 42 хищения. Две трети этих преступлений совершены в крупном и особо крупном размерах", - сказал Войкин на расширенном заседании коллеги прокуратуры края.

Он добавил, что в 2018 году прокуроры в Забайкалье пресекли более 1,8 нарушений закона коррупционного характера, втрое увеличилась сумма исковых требований прокуроров о возмещении причиненного коррупционерами ущерба - до 24,5 млн рублей. "Более 400 лиц наказаны в дисциплинарном порядке, 44 - в административном", - уточнил Войкин.