Падение опоры ЛЭП из-за ветра обесточило три городских округа Магаданской области

ТАСС, 14 февраля. Режим повышенной готовности введен на Колыме из-за аварии на ЛЭП на границе Ягоднинского и Тенькинского городских округов. По предварительным данным, причиной мог послужить сильный ветер, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Магаданской области.

"На территории Магадана, Ольского и Хасынского городских округов введен режим повышенной готовности из-за аварии на участке первой цепи линии ВЛ-220 "Колымская ГЭС - Усть-Омчуг". Возможна угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Магаданской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас ведется мониторинг предприятий энергетического комплекса на предмет необходимости в обеспечении топливом и материально-техническими ресурсами, необходимыми для предотвращения возможных ЧС. Причины произошедшего выясняют специалисты "Магаданэнерго", идут работы по восстановлению линии.

Как уточнили ТАСС в "Магаданэнерго", все социально значимые объекты и предприятия жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Все три округа подключены к резервной системе энергоснабжения по линии "Колымская ГЭС - Усть-Омчуг 2". Предварительная причина обрушения опоры ЛЭП - сильный ветер.

Ситуация находится под личным контролем губернатора Магаданской области Сергея Носова.