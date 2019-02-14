В Новосибирске задержали заместителя председателя СО РАН по организационному развитию

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию, 48-летний Иван Благодырь, отвечающий за управление имуществом, задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток, сообщил ТАСС источник в руководстве СО РАН.

"Да, Иван Валентинович действительно задержан и отправлен на Дальний Восток", - сообщил источник.

Правоохранительные органы от комментариев отказались. Телефон Благодыря на звонки не отвечает.

До того, как занять пост заместителя председателя СО РАН, Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области.