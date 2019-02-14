СМИ: в Южной Корее три человека погибли в результате взрыва на заводе

ТАСС, 14 февраля. По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон (Южная Корея). Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

Согласно его информации, взрыв произошел в 08:42 по местному времени (02:42 по мск), после чего начался пожар. На место происшествия прибыли 40 единиц пожарной техники, возгорание было локализовано в течение часа. Органы пожарной охраны проводят проверку с целью установления причин взрыва.

Это не первый случай, произошедший на данном заводе. В мае 2018 года двое рабочих погибли, трое получили серьезные ожоги в результате взрыва и последующего пожара на предприятии в Тэджоне.