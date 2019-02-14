Авария на теплосети в Хабаровске привела к закрытию детского сада

ТАСС, 14 февраля. Руководство детского сада № 20 в Хабаровске попросило родителей забрать детей пораньше из-за аварии на теплосетях, которая привела к понижению температуры в учреждении. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник управления образования города Ольга Лалетина.

Ранее сообщалось об аварии на тепломагистрали в Хабаровске, в результате которой от теплоснабжения был отключен 151 жилой дом и 11 социальных учреждений.

"Сейчас в большинстве детских садов и школ температура немного понизилась, но пока остается достаточной для работы. Только в детском саду № 20 родителей оповестили о том, чтобы они, по возможности, забрали детей пораньше из- за снижения температуры. В остальных садах и школах ситуация контролируется, температура в норме, занятия не отменялись", - сообщила Лалетина.

Сейчас температура воздуха в Хабаровске составляет минус 7 градусов, синоптики обещают, что воздух еще может прогреться до минус 5.