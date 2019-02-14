Трое жителей Крыма подозреваются в членстве в запрещенной организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Трое жителей Красногвардейского района Крыма подозреваются в членстве в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", у них проводятся обыски. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении трех жителей Красногвардейского района, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". 14 февраля по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что речь идет об обысках.