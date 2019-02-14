Пассажиров теплохода "Игорь Фархутдинов" доставили на Курилы чартерным рейсом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Пассажиры судна "Игорь Фархутдинов" (единственный морской транспорт, связывающий Сахалин с Курилами), не сумевшего причалить в порту острова Шикотан Большой Курильской гряды из-за сложной ледовой обстановки и вернувшегося на Сахалин, в четверг прибыли на Курилы чартерным авиарейсом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что всего на борту "Игоря Фархутдинова" находились 89 человек, 39 из которых собирались высадиться на Шикотане. Все они прибыли на Сахалин 13 февраля и разместились в организованных властями местах для ночлега и у родственников.

"Все 39 человек отправились на Курилы после обеда. Сейчас они прибыли на Кунашир Большой Курильской гряды. Сегодня же они будут перевезены на вертолете на Шикотан", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, вертолету придется совершить несколько рейсов с Кунашира на Шикотан. Однако багаж пассажиров забрать в этот же день не удастся. Он будет перевезен на Шикотан 15 февраля. Общий вес багажа составляет 700 кг.

На прошлой неделе судно "Игорь Фархутдинов" не смогло зайти в порт Южно-Курильска из-за метели и штормового ветра, ему пришлось пробыть в море несколько дней. По данным Корсаковского морского торгового порта, после улучшения погоды теплоходу все же удалось причалить в Южно-Курильске, далее он отправился на Шикотан, к которому так и не смог подойти.

"Игорь Фархутдинов" - теплоход усиленного ледового класса, построенный в 1991 году. Его валовая вместимость - 4575 регистровых тонн, пассажировместимость - 150 человек. Судно названо в честь Игоря Фархутдинова, который занимал пост губернатора Сахалинской области в 1995-2003 годах. Оно работает на линии Корсаков (Сахалин) - Кунашир, Шикотан и Итуруп (Курильские острова).