Специалисты исключили версию заражения ульяновских суворовцев через продукты

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты полностью исключили версию заражения воспитанников ульяновского Суворовского училища продуктами питания, сообщил в четверг ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
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Как сообщалось ранее, после планового флюорографического обследования у 20 суворовцев была выявлена патология легких, позднее минздрав региона сообщил о подтвержденном эхинококкозе (паразитарное заболевание) у 26 человек, затем у одного из заболевших диагноз был отменен. Более 800 воспитанников и сотрудников училища проходят обследования.
"Сейчас изучаются все варианты, за исключением [одного]. Отброшен в полном объеме вопрос, связанный с заражением через продукты питания", - Морозов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
По его словам, официальная версия происшествия пока не озвучена. "Больше медики говорят о "собачьем следе". Очень важно, что эта зараза носит чисто локальный характер, на той территории, на которой это произошло, то есть, на территории училища", - добавил губернатор.