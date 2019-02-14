Специалисты исключили версию заражения ульяновских суворовцев через продукты

Как сообщалось ранее, после планового флюорографического обследования у 20 суворовцев была выявлена патология легких, позднее минздрав региона сообщил о подтвержденном эхинококкозе (паразитарное заболевание) у 26 человек, затем у одного из заболевших диагноз был отменен. Более 800 воспитанников и сотрудников училища проходят обследования.

"Сейчас изучаются все варианты, за исключением [одного]. Отброшен в полном объеме вопрос, связанный с заражением через продукты питания", - Морозов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, официальная версия происшествия пока не озвучена. "Больше медики говорят о "собачьем следе". Очень важно, что эта зараза носит чисто локальный характер, на той территории, на которой это произошло, то есть, на территории училища", - добавил губернатор.