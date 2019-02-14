Два человека умерли в Чите от осложнений при гриппе

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Два жителя Читы умерли от осложнений хронических заболеваний на фоне гриппа, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

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"Два человека скончались от осложнений тяжелых хронических заболеваний на фоне инфицирования гриппом и внебольничных пневмоний. Они не были привиты и поздно обратились за медицинской помощью. Оба пациента - жители Читы. Один - старше 70 лет, второй - ведущий асоциальный образ жизни, с алкогольной зависимостью", - сказали в пресс службе.

Ранее сообщалось, что с 4 по 11 февраля количество тяжелобольных гриппом в Забайкальском крае возросло с 16 до 30 человек. Эпидемиологический порог в регионе, по данным на начало недели, был превышен на 56%.

В министерстве добавили, что в стационарах достаточно коек для госпитализации больных.