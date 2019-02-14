Гендиректор "Водоканала" в Иванове подозревается в растрате 80 млн рублей

ТАСС, 14 февраля. Ущерб от действий подозреваемого в растрате гендиректора "Водоканала" Олега Тихонова в Иванове составил более 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах Ивановской области.

"Размер ущерба, который нанес предприятию "Водоканала" подозреваемый, исчисляется более 80 млн рублей", - сказал источник.

По версии следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, с декабря 2009 года по настоящее время заключал с подконтрольными ему коммерческими организациями гражданско-правовые договоры на поставку оборудования по завышенным ценам. После оплаты по указанным договорам он присваивал деньги предприятия.

Гендиректор предприятия задержан на 48 часов до предъявления обвинения и избрании меры пресечения.