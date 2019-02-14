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Пять человек пострадали при вспышке газа в торговом павильоне в Богородицке

Источник в экстренных службах сообщил, что предварительной причиной инцидента стала неправильная эксплуатация баллона

ТАСС, 14 февраля. Пять человек пострадали в результате вспышки газа в торговой палатке в Тульской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Инцидент произошел в городе Богородицк. "По предварительным данным, из-за неправильной эксплуатации баллона произошла вспышка, пожара не последовало, однако помощь понадобилась пяти пострадавшим", - сказал источник. Причины случившегося устанавливаются.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Тульской области сообщили, что в торговой палатке произошло воспланинение газовоздушной смеси. "Дальнейшего горения не допущено. Разрушений в палатке нет", - уточнили в региональном МЧС.

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РоссияТульская область
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