Пять человек пострадали при вспышке газа в торговом павильоне в Богородицке

ТАСС, 14 февраля. Пять человек пострадали в результате вспышки газа в торговой палатке в Тульской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Инцидент произошел в городе Богородицк. "По предварительным данным, из-за неправильной эксплуатации баллона произошла вспышка, пожара не последовало, однако помощь понадобилась пяти пострадавшим", - сказал источник. Причины случившегося устанавливаются.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Тульской области сообщили, что в торговой палатке произошло воспланинение газовоздушной смеси. "Дальнейшего горения не допущено. Разрушений в палатке нет", - уточнили в региональном МЧС.