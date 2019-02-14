Суд в Приамурье арестовал подозреваемую в даче взятки сотруднику Росреестра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд избрал меру пресечения подозреваемой в даче взятки сотруднику Росреестра в Амурской области, взяв ее под стражу на два месяца, сообщается в четверг на сайте городского суда.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовные дела в отношении сотрудника регионального управления Росреестра в Амурской области, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении местной жительницы, которая подозревается в даче взятки. Оба подозреваемых были задержаны. "Суд избрал меру пресечения подозреваемой в даче взятки сотруднику Росреестра", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2018 года жительница Благовещенска дала взятку в размере 170 тыс. рублей ведущему специалисту отдела регистрации прав управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области за внесение в Единый государственный реестр недвижимого имущества изменений по наименованию объекта недвижимости. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.