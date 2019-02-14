В Сибирском отделении РАН прокомментировали задержание зампредседателя

НОВОСИБИРСК, 14 февраля . /ТАСС/. Сибирское отделение (СО) Российской академии наук не имеет претензий к задержанному заместителю председателя отделения Ивану Благодырю, заявил в четверг председатель СО РАН Валентин Пармон.

Как сообщал ранее ТАСС источник в руководстве СО РАН, Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске. Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

"В Новосибирске я полтора года с ним работаю и ни одного замечания не могу высказать. <…> С нашей стороны ни у кого нет никаких претензий. Он был на своем месте, знал Академгородок, и то, что он делал, полностью соответствует тому, что мы хотим видеть", - сказал Пармон на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

Он не исключил, что задержание Благодыря может быть связано с имуществом отделения.

Иван Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".