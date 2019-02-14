Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий архитектора Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест архитектора города Романа Илюгина, подозреваемого в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток - до 11 апреля", - сказал судья.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Илюгина, главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги и главного архитектора региона Алексея Полянского, в тот же день их задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

Алексей Полянский 13 февраля был арестован до 10 апреля, мера пресечения в отношении Корчиги будет избрана 14 февраля.

Как ранее сообщал ТАСС глава администрации города Виталий Кушнарев, Илюгин не уволен с должности архитектора города, так как претензии следствия к его работе касаются того периода, когда он занимал должность архитектора Ворошиловского района города.