Суд снял арест с имущества Улюкаева

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 млн рублей. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Ходатайство адвокатов о снятии ареста с имущества Улюкаева подлежит удовлетворению", - сказала судья Лариса Семенова.

В своем выступлении в суде адвокат Лариса Каштанова попросила снять арест со всего имущества, принадлежащего Улюкаеву. "Прошу снять арест с имущества, все это имущество было арестовано в рамках уголовного дела, до настоящего момента арест с него не снят, несмотря на уплаченный штраф и вступивший в силу приговор", - сказала адвокат, отметив, что снять арест необходимо и с имущества, изъятое в ходе обысков.

Прокурор полностью поддержал ходатайство адвоката. "Согласно приговору, Улюкаеву был назначен штраф, который им был уплачен в полном объеме, поэтому считаю возможным снять арест со всего имущества Улюкаева", - сказал прокурор. Сам осужденный отказался участвовать в судебном заседании.