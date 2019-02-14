В псковском офисе "Яблока" изъяты документы по факту незаконной агитации на выборах

ПСКОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи изъяли в офисе псковского регионального отделения партии "Яблоко" документы, свидетельствующие о заказе листовок с незаконной агитацией в сентябре 2018 года в ходе избирательной кампании на выборах губернатора. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Изъяты жесткие диски, счет-фактура, товарная накладная. Это документы, свидетельствующие о заказе листовок. Существенная часть свидетелей воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, но некоторые из них заявили, что решение о призывах к порче бюллетеней было принято лично Шлосбергом без учета мнения членов регионального отделения партии", - сказал собеседник агентства.

Накануне следственное управление областного СК провело обыск в офисе псковского "Яблока" в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав"). Правоохранители искали доказательства и устанавливали лиц, причастных к распространению видеоматериалов и листовок с призывом приводить избирательные бюллетени в негодность в ходе выборов губернатора в сентябре 2018 года.

В сентябре 2018 года избирательная комиссия Псковской области признала незаконными агитационными материалами 140 тыс. листовок, которые распространялись среди жителей региона и призывали портить бюллетени. По версии следствия, заказчиком листовок является псковское отделение "Яблока", в связи с чем сотрудники полиции 5 сентября 2018 года провели осмотр офиса партии в Пскове.

Как ранее рассказал ТАСС руководитель регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг, листовки призывали избирателей прийти на выборы и поставить у фамилии каждого кандидата крест, то есть сделать бюллетень недействительным. По его мнению, издание таких листовок не нарушает закон. Выборы губернатора Псковской области состоялись в единый день голосования 9 сентября 2018 года, победу одержал Михаил Ведерников, набрав 70,68% голосов избирателей. Явка на выборах губернатора составила 36,91%.