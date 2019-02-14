Суд арестовал третьего архитектора из Ростовской области по делу о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Мартыновский районный суд Ростовской области отправил под арест главного архитектора района Александра Корчигу, подозреваемого в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток, то есть по 11 апреля 2019 года включительно", - сказали в пресс-службе.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги, главного архитектора региона Алексея Полянского и главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. В тот же день их задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

13 февраля суд в Ростове-на-Дону арестовал Полянского на два месяца, до 10 апреля. 14 февраля суд также отправил под арест Илюгина на срок до 11 апреля. Адвокаты обоих архитекторов намерены обжаловать решение суда в ближайшие три дня.