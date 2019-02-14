Почти всех диких кабанов уничтожили в Белгородской области из-за риска распространения АЧС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты уничтожили почти всех диких кабанов в Белгородской области в связи с рисками распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ТАСС в четверг сообщил губернатор региона Евгений Савченко на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По итогам 2017 года Белгородская область вошла в число неблагополучных регионов по АЧС - в регионе зафиксировали 21 случай заболевания африканской чумой, в основном диких кабанов. Туши павших животных являются потенциальным источником распространения заболевания, а при любительской охоте мясо больных животных бесконтрольно распространяется по области.

"В Белгородской области сократили практически до нуля численность диких кабанов, которые являются основными источниками распространения АЧС. Однако животные мигрируют из других областей, а также из Украины, где сейчас достаточно сложная обстановка по африканской чуме свиней", - сказал Савченко.

Как отметил в беседе с ТАСС глава региона, власти области принимают жесткие меры, чтобы свести к минимуму риск появления в этом году АЧС на территории области. В частности, выкуплено все поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах за исключением тех, которые соблюдают высокие требования безопасности.