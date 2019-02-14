Заключенные ИК-3 в Ярославской области объявили голодовку

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Заключенные ИК-3 Углича Ярославской области, содержащиеся в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещениях камерного типа (ПКТ), подали заявление о голодовке. Об этом журналистам сообщили в пресс- службе УФСИН России по Ярославской области.

"В ИК-3 УФСИН России по Ярославской области группа лиц, ранее допустившая грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в ШИЗО и ПКТ, осужденные за повторные тяжкие и особо тяжкие преступления (убийства, грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков), подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания", - сказали в пресс-службе.

В колонию направлена комиссия регионального УФСИН, представители общественной наблюдательной комиссии Ярославской области. Назначена служебная проверка. Число осужденных, отказавшихся от пищи, уточняется.

"Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня", - сообщили в пресс-службе регионального управления.

По данным юристов фонда "Общественный вердикт", осужденные в ШИЗО и ПКТ колонии №3 Углича уже вторые сутки отказываются от еды. "Сегодня утром их поддержали заключенные, содержащиеся в жилой зоне колонии (осужденные нерабочих отрядов). Они не вышли на завтрак", - сообщается на официальной странице фонда в Facebook. УФСИН по региону данную информацию пока не подтвердило.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года СК возбудил уголовное дело по факту избиения 25 заключенных в ИК-3 Углича. По данным правозащитников фонда "Общественный вердикт", потерпевших систематически избивали в ИК-3 с июня 2015 года.