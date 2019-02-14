Глава "Забайкаллесхоза" арестован по делу о мошенничестве при тушении лесных пожаров

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы на два месяца арестовал руководителя госучреждения, задержанного ранее по подозрению в хищении 1,5 млн рублей, выделенных на ликвидацию лесных пожаров. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Источник в силовых структурах региона уточнил ТАСС, что речь идет о руководителе "Забайкаллесхоза" Андрее Ремезове. О задержании Ремезова стало известно в среду. В министерстве природных ресурсов Забайкальского края подтвердили, что в здании регионального минприроды и его подведомственной организации "Забайкаллесхоз" проводились обыски, изымались документы.

"Центральный районный суд Читы избрал руководителю автономного учреждения в лесной сфере меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован и ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе", - сказали в пресс-службе.

Противоправную деятельность должностных лиц выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Полицейские установили, что руководитель госучреждения и двое его подчиненных похитили около 1,5 млн рублей, выделенных на борьбу с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, между государственным учреждением и предпринимателем, работающим в лесной отрасли, был заключен договор, согласно которому последний обязался осуществить работу, связанную с ликвидацией пожаров. За эту услугу из бюджетных средств ему перечислили, по предварительным данным, около 1,5 млн рублей. Однако фактически услуга оказана не была, а бюджетные средства были похищены. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.