Цеповяз обжаловал решение суда о взыскании с него 4,3 млн рублей в пользу экс-супруги

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз подал апелляционную жалобу на решение Кущевского районного суда на Кубани о взыскании с него 4,3 млн рублей, признанных совместно нажитым имуществом, в пользу экс-супруги Натальи Стришней. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат Цеповяза Андрей Карпенко.

Ранее сообщалось, что Кущевский районный суд на Кубани удовлетворил иск о взыскании 4 млн 300 тыс. рублей с Цеповяза в пользу Стришней в рамках дела о расторжении брачного договора.

"Мы подали апелляционную жалобу. В июле 2018 года Стришней был заявлен иск в Кущевский районный суд о разделе совместно нажитых денежных средств, взыскании 4 млн 300 тыс. рублей с Цеповяза. Затем представитель Стришней отказался от заявленных исковых требований в полном объеме, то есть отказались признавать денежные средства совместно нажитыми, а потом они подали такой же иск. По закону нельзя повторно обращаться к суду с повторным требованием", - сказал Карпенко.

В тексте апелляционной жалобы, имеющейся в распоряжении ТАСС, говорится, что, по мнению адвокатов Цеповяза, судом допущены следующие нарушения: удовлетворены материальные требования истца, от которых в ином деле Стришняя отказалась, в качестве основания для возникновения прав и обязанностей сторон приведен брачный договор, призванный недействительным, было принято к рассмотрению тождественное исковое заявление, по которому в рамках другого дела производство было прекращено.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года районный суд в Краснодарском крае отказал Цеповязу в аннулировании брачного контракта с Натальей Стришней, а также в признании права на половину совместно нажитого имущества. Цеповяз подал к бывшей супруге иски на общую сумму более 640 млн рублей, в том числе два иска о взыскании арендной платы с компании "Сила Кубани" на 32 млн рублей и 9 млн рублей. В ноябре Кущевский суд частично удовлетворил иск на девять миллионов рублей, в удовлетворении иска на 32 млн рублей было отказано. Затем был подан еще один иск о взыскании со Стришней семи миллионов рублей.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу "банды Цапков" к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.